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Труп экс-невестки Марии Шукшиной был найден в Петербурге со следами передозировки наркотиками

В Петербурге было обнаружено тело Фрейи Зильбер, бывшей невестки Марии Шукшиной. На момент её смерти ей было 26 лет.

Труп экс-невестки Марии Шукшиной был найден в Петербурге со следами передозировки наркотиками
Фото: скриншот видео

Рядом с ней нашли шприц и трубку для курения наркотических веществ. Девушке было 26 лет. В её квартире также обнаружили тело мужчины и ещё одна девушка в тяжёлом состоянии с признаками отравления тяжелым наркотиком. Точные причины смерти устанавливаются.

Фрейя Зильбер прославилась в 2017 году после участия в программе Андрея Малахова, где рассказала о беременности от Макара Касаткина, сына Марии Шукшиной. После рождения ребёнка был проведён тест ДНК, и семья признала мальчика. Позже Фрейя обратилась к ним с просьбой забрать ребёнка на воспитание.

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