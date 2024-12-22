Труп экс-невестки Марии Шукшиной был найден в Петербурге со следами передозировки наркотиками

В Петербурге было обнаружено тело Фрейи Зильбер, бывшей невестки Марии Шукшиной. На момент её смерти ей было 26 лет.

Рядом с ней нашли шприц и трубку для курения наркотических веществ. Девушке было 26 лет. В её квартире также обнаружили тело мужчины и ещё одна девушка в тяжёлом состоянии с признаками отравления тяжелым наркотиком. Точные причины смерти устанавливаются.

Фрейя Зильбер прославилась в 2017 году после участия в программе Андрея Малахова, где рассказала о беременности от Макара Касаткина, сына Марии Шукшиной. После рождения ребёнка был проведён тест ДНК, и семья признала мальчика. Позже Фрейя обратилась к ним с просьбой забрать ребёнка на воспитание.