Проезд по Витебской развязке в Петербурге пока не требует оплаты

Проезд по Витебской развязке в Петербурге, запущенной в воскресенье 22 декабря, пока бесплатный.

Оплата требуется только для маршрутов, которые начинаются или кончаются на этой развязке. Об этом сообщила компания «Магистраль Северной столицы».

В свою очередь на Витебской развязке введена система оплаты без шлагбаумов, где класс транспортного средства определяется автоматически по сигналу транспондера и номеру автомобиля.

Автомобили, оборудованные транспондерами, продолжают использовать прежний способ оплаты, однако на загородной дороге теперь открыт новый въезд и выезд. Прежде чем начать взимать плату за проезд по Витебской развязке, стоимость проезда будет соответствовать тарифам, действующим на маршрутах, пролегающих от/до Благодатной улицы.