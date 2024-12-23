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Проезд по Витебской развязке в Петербурге пока не требует оплаты

Проезд по Витебской развязке в Петербурге, запущенной в воскресенье 22 декабря, пока бесплатный.

Проезд по Витебской развязке в Петербурге пока не требует оплаты
Фото: скриншот видео

Оплата требуется только для маршрутов, которые начинаются или кончаются на этой развязке. Об этом сообщила компания «Магистраль Северной столицы».

В свою очередь на Витебской развязке введена система оплаты без шлагбаумов, где класс транспортного средства определяется автоматически по сигналу транспондера и номеру автомобиля.

Автомобили, оборудованные транспондерами, продолжают использовать прежний способ оплаты, однако на загородной дороге теперь открыт новый въезд и выезд. Прежде чем начать взимать плату за проезд по Витебской развязке, стоимость проезда будет соответствовать тарифам, действующим на маршрутах, пролегающих от/до Благодатной улицы.

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