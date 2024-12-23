Какие киноляпы нашли в главном новогоднем фильме «Ирония судьбы, или С легким паром»

«Ирония судьбы, или С легким паром!» — культовая новогодняя история, которую по количеству просмотров и широте народной любви не удалось побить пока никому. Тем интереснее узнавать тайны, которые содержит популярная кинолента. К таковым относятся в том числе, так называемые «киноляпы», о которых Gazeta.SPb рассказал продюсер кино и сериалов Николай Акопов.

— На начальных титрах (примерно четвертая минута), на фоне типовых домов есть титр: «Совершенно нетипичная история, которая могла произойти только и искючительно в новогоднюю ночь». Как видно в слове «исключительно» пропущена буква «л».

— Бесконечное шампанское

Когда Павел приходит в гости к Жене (примерно 15-я минута), дверь открывает мама Жени и во время разговора отбирает у Павла бутылку шампанского, которую тот принес с собой. Но в финале сцены, прежде чем захлопнуть дверь, мама Жени отбирает шампанское еще раз.

— Игра в прятки с полотенцем

В начале фильма, примерно на 20-й минуте, во время диалога Жени Лукашина с мамой про его предстоящую свадьбу у мамы то появляется, то исчезает на плече кухонное полотенце. Очевидно, когда снимали крупные планы Любови Добржанской для этой сцены (что могло быть в другой день), то съемочная группа забыла про continuity (западный термин, означающий учет и повторение различных аспектов важных для последовательности рассказа истории, как, например, в данном случае — реквизит) и оправданно сконцентрировалась на игре самой актрисы.

— Оговорка

В эпизоде, когда Надя дарит Ипполиту подарок, она спохватывается и восклицает: «Я забыла одеть праздничное платье!» (примерно 61-я минута фильма). По правилам русского языка в данном контексте правильно употребить слово «надеть». Частая оговорка в современном языке и, тем не менее, в кино мы стараемся подобного избегать.

— Исчезающий снег

Когда Ипполит сбегает и садится в свои «Жигули» (примерно 1:14 минута), машина завалена снегом, но буквально через один кадр машина едет по дороге совершенно чистая без снега.

— Гитара как у Хендрикса

Примерно на 1:59 минуте Женя просит Надю спеть и передает ей гитару, так что гриф гитары оказывается у Нади в правой руке (как у леворуких гитаристов), а в следующем кадре, гитара магически меняет свое положение и гриф Надя поддерживает уже левой рукой.

— Метаморфозы фотографии

Когда Надя выбрасывает фотографию Ипполита, на ней, как и положено, изображен блестяще исполнивший эту роль Юрий Яковлев. Когда же Надя поднимает со снега фотографию (примерно 2:21 минута) на ней не менее талантливый, но другой актер — Олег Басилашвили. Говорят, что именно Басилашвили изначально и был утвержден на роль Ипполита. Скорее всего цех реквизита, отвечающий за создание в том числе и фотографий в кадре поспешил с заготовкой. А в суматохе съемок фотографии перепутали.

— Два водителя на одну машину

Когда Надя едет к Московскому вокзалу (примерно 2:23 минута), то садится к одному таксисту, а когда из такси выходит, то за рулем сидит уже другой человек, что заметно в том числе по волосам.

В любимом фильме есть еще множество как известных киноляпов: например, постоянно перемещающиеся по квартирам мебель, предметы одежды, исчезающие ручки на шкафу, где висит фотография Ипполита или члены съемочной группы, попавшие в кадр, так и киноляпов, пока не открытых пытливым зрительским глазом.

И тем не менее как видно ни один киноляп не способен как-то влиять на популярность фильма у аудитории, если в основе лежит настоящая история. И речь идет не о документальных событиях (хотя фильм, как известно, частично основан на фактах), а реальность и живость характеров и сюжета, которые суть любой истории. Так и в “Иронии судьбы…” — это всепобеждающая любовь, что является неоспоримой правдой жизни.