Погода в петербурге на новогодних праздниках останется приближенной к плюсовой температуре

Прогнозы на новогодние каникулы в Петербурге становятся все менее оптимистичными. К Новому году среднесрочные модельные прогнозы указывают на отсутствие перспектив на улучшение погоды. Остается надеяться на чудо после праздников, поскольку до Нового года ожидается преимущественно теплая погода с незначительными колебаниями температур от -2 до +5 градусов. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов.

Циклоны продолжают оказывать влияние на климат города. Во вторник Петербург вновь встретит снег и небольшое похолодание, но к середине недели температура снова поднимется выше нуля, и снег быстро растает. Несмотря на повышенное атмосферное давление и антициклон над Европой, теплый воздух с Атлантики продолжает поступать в регион.

С 26 по 31 декабря в Петербурге ожидается теплая погода, с небольшим похолоданием в ночь с 27 на 28 декабря. Перспективы снега в городе невелики, так как осадки вероятнее всего будут в виде дождя, а снег может сохраниться только в некоторых районах Ленинградской области.