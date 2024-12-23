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Светофоры обновили в Петербурге на 77 адресах

В Петербурге завершена модернизация светофорных объектов на 77 адресах в 11 районах города. Эта работа была выполнена в рамках Адресной программы, направленной на улучшение транспортной инфраструктуры.

Светофоры обновили в Петербурге на 77 адресах
Фото: pixabay.com

В числе проведенных мероприятий значится модернизация светофоров для повышения скорости движения на трамвайных маршрутах, таких как № 55, а также №№ 9, 38 и 57 на проспекте Науки в Калининском районе и маршрут № 36 в Кировском районе. Кроме того, улучшения касаются и наземного общественного транспорта на Пулковском шоссе в Московском районе.

В ходе работ на адресах был занижен бордюрный камень для удобства проезда, заменены старые светофоры на современные модели, установлены детекторы движения для улучшения работы светофоров, а также внедрены управляющие аппаратуры с адаптивными режимами регулирования.

Кроме того, были заменены устаревшие кабельные сети и подключены к новому источнику электроэнергии для обеспечения бесперебойной работы системы, а дорожные знаки приведены в соответствие с актуальными требованиями ГОСТа.

Все работы были выполнены ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга», подведомственным комитету по транспорту под руководством Валентина Енокаева.

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