В Авито подвели итоги исследования на тему рабочих расходов петербуржцев

Специалисты Авито Рекламы и Авито Работы провели опрос среди 7 тысяч респондентов, чтобы выяснить, какие расходы петербуржцев связаны с работой. Также они узнали, на что обращают внимание респонденты при поиске вакансий.

Согласно опросу, 45% респондентов выделили расходы на транспорт как основную статью затрат.

На втором месте оказались расходы на питание на рабочем месте, на это указали 33% участников опроса.

Следующей по значимости статьей расходов являются затраты на связь, которые назвали 23% опрошенных.

Что касается размера рабочих расходов, то 41% опрошенных заявили, что закладывают ежемесячный бюджет в диапазоне 1-5 тысяч рублей.

24% респондентов тратят от 5 до 10 тысяч рублей, а 12% — менее 1 тысячи рублей. Средний показатель по Санкт-Петербургу составил 10 402 рубля, что ниже, чем в Москве (14 852 рубля), но выше, чем в Новосибирске (8 346 рублей).

При этом расходы сотрудников варьируются в зависимости от отрасли, в которой они трудятся.

На первом месте по средним затратам оказался автобизнес, где расходы достигают 28 455 рублей.

На втором месте — гостиничный сервис и туризм с показателем 22 546 рублей. А замыкает тройку финансовая сфера – 20 366 рублей. Выяснилось, что компенсацию рабочих затрат получают не все. Так, 38% респондентов сообщили, что не получают никаких компенсаций от работодателя. В то же время 51% участников опроса заявили, что их затраты частично компенсируются. 11% респондентов отметили, что их формат работы (например, индивидуальные предприниматели и самозанятые) не предполагает покрытие таких расходов.

Наиболее распространенные формы компенсаций включают: затраты на командировки (16%), обучение и повышение квалификации (14%), а также покупку канцелярии и других материалов для работы (13%).

Кроме того, специалисты Авито Рекламы и Авито Работы решили выяснить, на что ориентируются респонденты при поиске работы. Большинство опрошенных отметили, что обращают внимание на имиджевую рекламу работодателей на маркетплейсах и классифайдах (47%), а также на рекламу в поисковых сервисах (39%) и социальных сетях (33%).

«Эксперты отмечают повышенную потребность российского рынка труда в квалифицированных кадрах. В таких условиях все больше работодателей используют медийную рекламу для роста узнаваемости и лояльности соискателей», – пояснил Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

К структуре и информативности вакансии у респондентов имеются определенные требования. 75% опрошенных считают, что должна быть указана заработная плата. 64% пояснили, что учитывают близость рабочего места к дому, так что работодатель должен указать местоположение. 56% хотят знать, какой будет занятость – полная, гибридная или удаленная.