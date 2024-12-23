Авито Услуги дали советы предпринимателям на тему: «что успеть до Нового года» 

Специалисты Авито Услуги составили список из 11 важных дел, которые помогут организовать работу и избежать неприятных сюрпризов в будущем.

С приближением нового года у предпринимателей появляется возможность подвести итоги уходящего года и подготовиться к новым вызовам. Рассмотрим каждый пункт подробнее, с комментариями налогового консультанта Елены Ростовой.

Первым делом стоит пересмотр системы налогообложения. Если ваш годовой доход превышает 60 млн рублей, патентная система больше не подходит. При этом упрощенная система предполагает автоматическую уплату НДС. Не забудьте уведомить налоговую инспекцию о смене системы до 31 декабря.

Следующий шаг — проверить наличие налоговых задолженностей. Это можно сделать через личный кабинет на сайте ФНС. Если у вас есть неоплаченные налоги, желательно погасить их до конца года, чтобы избежать штрафов и пени.

Если вы зарегистрированы как индивидуальный предприниматель (ИП), не забудьте о своевременной оплате страховых взносов. Важно проверить счета контрагентов и определить, кто должен вам, а кому еще не доплатили вы. Закрытие долгов и получение оплат до Нового года поможет улучшить финансовую ситуацию компании и избежать ненужных стрессов в будущем.

Подготовка и подписание всех необходимых документов — еще один важный шаг. Убедитесь, что все финансовые операции задокументированы. Это особенно критично для тех, кто работает с НДС.

Если вы находитесь на патентной системе, подсчитайте свой годовой доход еще раз. При превышении отметки в 60 млн рублей, надо задуматься о смене системы налогообложения.

Скоро наступит январь, и время для отчетности. Чтобы избежать спешки после праздников, начните собирать необходимые документы уже сейчас. Это сэкономит ваше время и позволит избежать ошибок.

Один из важных аспектов – своевременная выплата зарплат, отпускных и страховых взносов. Если дата выплаты зарплаты попадает на 5 января, необходимо произвести расчет и отправку средств заранее. В противном случае это может быть расценено как нарушение трудового законодательства.

Обязательно проверьте, все ли сотрудники использовали положенные 28 дней отпуска.

Составление и утверждение графика отпусков — еще одна задача, которую необходимо выполнить до конца года. Отсутствие такого документа может привести к штрафу в размере до 30 тысяч рублей. График отпусков должен быть согласован со всеми сотрудниками.

Практически каждый год в налоговом законодательстве происходят изменения, и 2025-й – не станет исключением. Рекомендуется посетить официальный сайт налоговой службы, чтобы ознакомиться с новшествами, которые могут касаться ведения учета и составления отчетности. Подготовьте свои программы и внесите необходимые коррективы заранее.

Не забудьте уточнить налоговое резидентство сотрудников и их налоговый статус. Это важно для правильного расчета НДФЛ. Изменения в жизненных обстоятельствах сотрудников, такие как участие в СВО или обретение статуса многодетного родителя, могут повлиять на налоговые льготы.

С 1 января 2025 года ожидается повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Это значит, что необходимо будет привести в соответствие все оклады сотрудников и обновить штатное расписание. Не забудьте документально закрепить все изменения, чтобы избежать недоразумений в будущем.

Перед закрытием года важно провести инвентаризацию всех запасов, активов, имущества и оборудования. Это поможет вам понять, какой остаток записать в отчетность и как скорректировать баланс.

Конец года — это не только время подведения итогов, но и период, когда необходимо тщательно подготовиться к новому году.