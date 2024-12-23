Фальсификат составил 2% от всей молочной продукции В Петербурге

В Петербурге провели проверку качества продуктов питания, в результате которой было установлено, что 2% молочной продукции являются фальсификатами. Это было объявлено заместителем начальника отдела по надзору за продуктами в обороте городского Роспотребнадзора Игорем Ивулёнком на пресс-конференции 23 декабря. Об этом сообщил «Форпост».

Роспотребнадзор признал нарушениями примеси в молочные продукты, включая крахмал, соду, ацетилсалициловую кислоту и другие вещества. С 2022 года доля таких добавок в молоке уменьшилась на 5%. Ивулёнок также заявил, что в целом по городу число проб, не соответствующих санитарно-химическим требованиям, уменьшилось с 0,08% до 0,05%, а по физико-химическим показателям — с 1,06% до 0,8%.

Ведомство отметило, что наиболее частыми видами фальсификации являются продажа восстановленного молока под обычным, добавление веществ для увеличения срока хранения без указания на упаковке, разбавление сметаны и продажа творога с низкой жирностью под видом жирного. Также часто встречаются продукты с растительными жирами вместо молочных и мороженое из некачественного молока.