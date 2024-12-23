Недавно было опубликовано последнее пророчество святого Серафима Саровского о грядущем будущем России.

В последнем известии о предсказаниях нет деталей. В нем говорится о том, что перед грядущей бурей наступит относительное спокойствие, которое продлится на протяжении 15 лет. И только после этого начнется непрерывная серия жестоких конфликтов. Существуют предположения, что эти слова касаются современности.

Некоторые из предсказаний этого великого старца уже нашли свое отражение в реальности. В своих пророчествах Серафим описал тяжелые испытания, которые ожидали Россию в XXI веке. Его слова часто вызывали удивление у современников, поскольку он обладал уникальными знаниями о падении Российской империи и предупреждал о начале Великой Отечественной войны.