  • 18+

  • Сегодня

    23.12.24, Пн

    Погода

    +1°

  • 18+

  • Курсы валют

    $102.34 €106.54 ¥13.99

Появление новой станции метро заметили на онлайн-карте Петербурга

На сервисе «Яндекс Карты» для Петербурга появились указания и метки будущей станции метро под названием «Горный институт». Данная станция будет последней на «оранжевой» ветке метро.

Появление новой станции метро заметили на онлайн-карте Петербурга
Фото: скриншот из сервиса «Яндекс Карты»

На интерактивной карте указано расположение входов и выходов со станции на участке между Косой линией и Большим проспектом Васильевского Острова. В настоящее время пользователи не могут просмотреть подробности станции, кликнув на её иконку, в отличие от других объектов. Однако при наведении курсора на один из выходов уже появляется информация о нем.

На данный момент точной информации с датами начала работы станции нет.

ПОДЕЛИТЬСЯ: