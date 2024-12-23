Появление новой станции метро заметили на онлайн-карте Петербурга

На сервисе «Яндекс Карты» для Петербурга появились указания и метки будущей станции метро под названием «Горный институт». Данная станция будет последней на «оранжевой» ветке метро.

На интерактивной карте указано расположение входов и выходов со станции на участке между Косой линией и Большим проспектом Васильевского Острова. В настоящее время пользователи не могут просмотреть подробности станции, кликнув на её иконку, в отличие от других объектов. Однако при наведении курсора на один из выходов уже появляется информация о нем.

На данный момент точной информации с датами начала работы станции нет.