Ленобласть не отдаст Петербургу Мурино и Кудрово

Ленобласть не планирует передавать Петербургу прилегающие районы, включая активно застраиваемые Мурино и Кудрово. Об этом заявил губернатор области Александр Дрозденко.

По его словам, вопрос о присоединении этих территорий к городу не стоит на повестке дня. Также он отметил, что между регионом и Петербургом есть договоренность – развивать эти районы совместно, не меняя границ.

Дрозденко отметил, что власти обоих субъектов стремятся к тому, чтобы жители агломерации не ощущали разницы между городом и областью в плане транспорта, социальных выплат и других аспектов жизни.