Эзотерик Родосильных назвала правила для исполнения новогоднего желания

Существует мнение, что Вселенная не слышит частицу «не», что исполнение желания зависит от того, в каком времени сформулировано предложение. О том, как правильно загадать желание в новогоднюю ночь, рассказала Gazeta.SPb эзотерик Карина Родосильных.

Исполнение желания, зависит от следующих факторов: