Эзотерик Родосильных назвала правила для исполнения новогоднего желания

Существует мнение, что Вселенная не слышит частицу «не», что исполнение желания зависит от того, в каком времени сформулировано предложение. О том, как правильно загадать желание в новогоднюю ночь, рассказала Gazeta.SPb эзотерик Карина Родосильных.
Исполнение желания, зависит от следующих факторов:
- Оно должно быть Вашим (вы искренне заинтересованы в его исполнении, при мысли о нем ваш внутренний ребёнок ликует)
- Оно должно быть экологично по отношению к вам и к другим. То есть учитывать ваши вторичные выгоды: хочу похудеть на 30 кг за месяц — это не экологично, в контексте здоровья, эти килограммы, можно потерять в следствие болезни. Другой момент, что еще и вторичная выгода, например, оставаться в безопасности от внимания мужчин, может формировать подсознательно нежелание терять вес, тогда вы точно не дождётесь исполнения заветной мечты.
- Оно должно быть детально и чётко прописано. Например, «Я желаю в сентябре 2025 года родить здорового ребёнка»
- Желание должно быть вынесено на физический носитель (бумага, шарик, елочная игрушка)
- В древние времена Ель считалась мировым древом, символизируя его устройство. Нижний ярус олицетворяет связь с предками, верхний ярус с божественной энергией и покровителями, а вот средний ярус — это мир настоящего и именно на него вешали игрушки олицетворяющие желаемое, или в сам шарик закладывалась записка со своими чаяниями. Уже много лет именно эта техника помогает реализовать мои желания и желания