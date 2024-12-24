Курьеры и водители стали самыми высокооплачиваемыми мигрантами в России

Курьеры, водители и работники производств стали самыми высокооплачиваемыми профессиями для мигрантов в России. Об этом эксперт по миграционной политике Андрей Кладов рассказал в интервью «Gazeta.Ru».

Курьеры лидируют в рейтинге с доходом около 155 тысяч рублей в месяц из-за их нехватки, что приводит к росту затрат на логистику. Сотрудники на производстве зарабатывают до 147 тысяч рублей, и дефицит кадров в этой сфере продолжает увеличиваться. Водители грузовиков также получают высокие зарплаты, которые увеличились в полтора раза на фоне их нехватки. Эксперт отметил, что зарплаты мигрантов-курьеров теперь сравнимы с доходами IT-специалистов.

Согласно совместному исследованию «Мигрант Сервис» и Suncar, средняя зарплата таксистов в Москве в период с августа по октябрь 2024 года составила около 153 тысяч рублей. Эксперты считают, что такой уровень дохода характерен для многих регионов России. При этом отмечается, что для получения такой зарплаты водителям такси приходится работать в среднем по 11 часов в день. Ранее сообщалось, что большинство россиян тратят значительно больше денег в декабре, чем в другие месяцы.