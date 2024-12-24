В Петербурге с гололедом борются с помощью законов и огнеметов

Все больше экзотических способов борьбы с гололедом появляется в Петербурге. Некоторые так просто огонь. Хотя депутат с огнеметом больше привлек внимания к недоработкам коммунальщиков, чем растопил льда. Ну а тем, кто не любит погорячее, юристы предлагают отстоять право на целые руки-ноги с помощью сайта Antigololed.pro. И растопить сердца судей.

Проблема травм из-за наледи встает перед петербуржцами ежегодно. Тем временем, пока кто-то методично судится с коммунальщиками, кто-то пытается топить зловредный петербургский лед с помощью огнемета. Депутат МО «Северное» Юрий Куликов, правда, в своем ролике показывает, что огнемет практически не плавит ни снег, ни лед. Зато ролик активно обсуждается в соцсетях и пабликах, дай Бог, чтобы обсуждался и руководителями коммунальных служб.

Огнем и судом

Тем временем, поскольку уже в первую неделю активной зимы в городе число травм от падения на льду измеряется десятками, только учитывая обратившихся к медикам, решили поискать и другие необычные способы борьбы с гололедом. Ничего новаторского найти не удалось, но внимание привлек сайт Antigololed.pro. Юристам пришла в голову мысль автоматизировать процесс подачи в суд и получения компенсаций от коммунальщиков. Сайт работает по принципу сервисов подбора квартиры или кредита. Сначала предлагается ввести данные. Если в случае квартиры это обычно локация, метраж, ваш бюджет и так далее, то с травмой – это наличие свидетелей, приезд или неприезд скорой, наличие фото с места события. Корреспондент Gazeta.SPb к примеру ввел положительные ответы и получил 84% вероятности отсудить деньги с коммунальных служб.

Цифра показалась обнадеживающей, но зарегистрироваться и получать виртуальный пакет с документами, конечно не бесплатный, для подачи в суд мы не стали. На сайте утверждается, что далее документы можно подать в суд онлайн самостоятельно. Можно, конечно, не оплачивая полученное воодушевление от высоких шансов на выигрыш, отправиться в суд самим или обратиться к другим знатокам законов. Судебное разбирательство, правда, в любом случае может растянуться на долгое время. Кроме всего прочего на сайте можно также расcчитать размер возможной компенсации. Однако, вряд ли кто-то даст гарантию, что присудят именно эту сумму.

А вообще такое обилие разноплановых предложений решения «гололедной» проблемы означает лишь одно – высокий спрос. Если сайт привлечет внимание и действительно поможет многим отсудить деньги на лечение после травмы, стоит ожидать появления большого количества подобных сервисов. Над востребованностью услуги тщательно трудится петербургский климат с его перепадами температур.