Тело Яниса Тиммы отправят из России в Латвию

Во вторник тело баскетболиста Яниса Тиммы перевезут из России в Латвию. Об этом сообщил «News.ru».

Как сообщил его друг Гатис Лининьш, задержка была связана не с финансовыми трудностями, а с необходимостью соблюсти все юридические формальности. Он также отметил, что деньги на транспортировку и похороны были собраны быстро благодаря помощи друзей и жителей Латвии.

При этом ранее сообщалось, что бывшая жена Тиммы Анна Седокова оплатила часть расходов на его похороны. Однако, по данным морга, на момент публикации новости никто официально не забирал тело спортсмена. Ранее сообщалось о задержках в оформлении документов, в том числе из-за отсутствия паспорта у погибшего.

Напомним, что Янис Тимма ушел из жизни 17 декабря.