В Петербурге предложили поднять стоимость проезда в транспорте для москвичей до 500 рублей

Петербургский активист Ярослав Костров предложил ввести динамическое ценообразование на проезд в общественном транспорте.

Он посчитал, что туристы из других городов и стран должны платить 100 рублей за проезд, а москвичи – 500 рублей. При этом жители Петербурга должны ездить бесплатно. Костров объяснил своё предложение недовольством ростом цен на проезд, который произойдёт в 2025 году: по «Подорожнику» поездка в наземном транспорте будет стоить 51 рубль, а в метро – 56. Базовые тарифы составят 75 и 81 рубль соответственно.

При этом, в Москве проезд по карте «Тройка» будет стоить 63 рубля. Костров, хоть и не часто пользуется общественным транспортом, расстраивается при оплате поездки. Ранее сообщалось о планах Петербурга по установлению единого тарифа на проезд в разных видах транспорта.