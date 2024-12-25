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В Шереметьевском дворце 3 января откроется выставка «Озарения»

С 3 января по 27 апреля в Шереметевском дворце, который находится по адресу набережная Фонтанки, 34, пройдет выставка «Озарения. Детская выставка в Шереметевском дворце», посвященная детским воспоминаниям известных людей. Ограничение — 0+.

В Шереметьевском дворце 3 января откроется выставка «Озарения»
Фото: telegram-канал “Шереметьевский: музей музыки”

На выставке представлены разнообразные детские воспоминания известных людей – от ярких и значимых событий до простых, но запоминающихся моментов. Посетители смогут увидеть, как на их жизнь повлияли такие образы, как доктор, спасший брата, крестьянки в ярких одеждах на свекольном поле, загадочный пустой театр, полеты на скакалке, узорные облака, спасенная собака и даже падение с высоты. Эти истории озвучены для детей и представлены в текстовом формате для взрослых.

Посетители смогут увидеть, как яркие детские впечатления повлияли на жизнь режиссеров, художников, писателей и других творческих личностей. Выставка включает звуковой маршрут для детей и текстовые описания для взрослых.

Масленичные и рождественские гуляния в детстве вдохновляли многих известных деятелей культуры, включая Стравинского, Мейерхольда и Шаляпина. Особенно сильное впечатление на Шаляпина производил рождественский балаган, которому на выставке отведено особое место.

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