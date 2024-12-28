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У Пискарёвского кладбища построят православный храм

В Петербурге у Пискарёвского кладбища построят православный храм. Комитет по градостроительству и архитектуре выдал разрешение на строительство религиозного объекта, который расположится на проспекте Непокорённых.

У Пискарёвского кладбища построят православный храм
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Одноэтажный храм будет высотой 28 метров и площадью 533 квадратных метра. Рядом также возведут два корпуса дома притча. Разрешение на строительство действует до конца 2026 года и выдано приходу храма Воскресения Христова у Пискарёвского кладбища. Помимо этого, в городе планируется строительство еще двух храмов: один в Красносельском районе возле Жемчужного пляжа (храм Святого Князя Владимира) и еще один в Выборгском районе около Верхнего Суздальского озера (храм всех святых).

Пискарёвское кладбище стало местом захоронения сотен тысяч людей, умерших от голода, холода, болезней и бомбардировок во время блокады Ленинграда (1941-1944). Оценки числа похороненных здесь варьируются, но обычно называют цифру от 470 000 до 520 000 человек, в том числе гражданских лиц и военных. Большинство погибших похоронены в братских могилах, без указания имен. Многие из этих могил отмечены лишь номерами. Из-за масштабов трагедии и тяжелых условий невозможно было идентифицировать всех умерших.

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