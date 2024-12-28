Первая жена Яниса Тиммы обвинила Седокову в его финансовых проблемах после смерти

Первая жена баскетболиста Яниса Тиммы Сана Оша проводила его в последний путь после внезапной смерти. Она рассказала, что получила множество теплых сообщений со словами поддержки от людей, которые знали и любили Яниса, особенно из России, где они прожили два года в Петербурге. Об этом женщина сообщила в социальных сетях.

Сана поблагодарила всех, кто выразил соболезнования, и подчеркнула, что с первого дня делала все, чтобы вернуть Яниса домой в Латвию. Прощание с ним состоялось в Риге, и, по словам бывшей жены, теперь баскетболист «упокоится с миром дома». Сана отметила, что в прессе ходит много ложной информации, и еще раз поблагодарила всех друзей Яниса из России.

Первая жена также высказала недоумение по поводу финансовых проблем Яниса, намекнув на то, что он мог растратить свои средства на отношения с Анной Седоковой, из-за которой они развелись в 2019 году. Сана Оша упомянула, что Тимма был «миллионером» после развода и подписания крупного контракта с российским клубом, но при этом в последние годы не мог платить даже минимальные алименты на их общего сына Кристиана. Она задалась вопросом, как человек с таким достатком мог оказаться в столь затруднительном финансовом положении. Сана считает, что это повод задуматься для многих мужчин о том, как легко потерять всё.

Анна Седокова, по словам Саны, не выходила на связь после похорон и, по некоторым данным, после известия о смерти Тиммы попала в больницу с нервным срывом.