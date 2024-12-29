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«Поезд Дружбы» отправится из Петербурга в Минск 30 декабря

В Петербурге с Витебского вокзала в свой первый новогодний рейс в Минск отправится «Поезд Дружбы».

«Поезд Дружбы» отправится из Петербурга в Минск 30 декабря
Фото: РЖД

Этот пассажирский состав будет курсировать между двумя городами в течение новогодних каникул. Поезд отправится из Петербурга 30 декабря и 2 января в 20:45, прибывая в Минск на следующие сутки в 11:08. Из Минска отправление запланировано на 9 декабря, 1 и 3 января в 20:05, с прибытием в Петербург на следующий день в 10:05.

Маршрут поезда включит остановки на станциях в России (Сольцы, Дно, Дедовичи, Локня, Новосокольники, Невель) и Беларуси (Витебск, Орша, Толочин, Крупки, Борисов, Жодино, Смолевичи). Помимо этого, в Петербурге на протяжении всех новогодних праздников будет курсировать туристический ретропоезд «Лахта», предоставляя возможность жителям и гостям города совершить увлекательное путешествие.

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