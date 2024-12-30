Более 110 спортивных мероприятий пройдут в Петербурге в новогодние каникулы

В Петербурге в новогодние каникулы пройдет более 110 спортивных мероприятий в рамках Всероссийской Декады спорта и здоровья с 1 по 8 января. Об этом в своём телеграмм-канале сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

В каждом районе города будут организованы разнообразные события, доступные для участия всем категориям населения. Среди них турнир по хоккею на валенках за Кубок губернатора, запланированный на 6 января в 11:00 на Открытом стадионе имени Бориса Шилкова.

Также, при благоприятной погоде откроется лыжная трасса в Приморском парке Победы, где участники смогут насладиться активным отдыхом, улучшить физическую форму и получить заряд бодрости под руководством опытных инструкторов.