В Петербурге к новогодней ночи установили 90 туалетов

К новогодней ночи в Петербурге было установлено 90 дополнительных туалетов, которые будут работать всю ночь. Об этом сообщили сотрудники Водоканала 31 декабря.

Наиболее значительное количество туалетов, а именно 30, разместили на Дворцовой площади. По 10 туалетов установили на Думской и Малой Конюшенной улицах, а также на набережной реки Мойки от Певческого моста до Невского проспекта и в Александровском саду. Дополнительно 10 туалетов появились на Якорной площади в Кронштадте, а по пять — в Мошковом переулке и на набережной Зимней канавки.

В период новогодних праздников также изменится режим работы некоторых общественных туалетов. Так, туалеты по адресам Адмиралтейский проспект, 5А и Сенатская площадь, 6Б будут работать с 22:00 31 декабря до 08:00 1 января. Кроме того, туалеты на шоссе Революции, 71-73 и Шлиссельбургском шоссе, 217 будут открыты с 21:00 6 января до 09:00 7 января. Остальные общественные туалеты будут функционировать в обычном режиме.

Сотрудники Водоканала призвали жителей и гостей города бережно относиться к установленным туалетам и уважать труд персонала, который обеспечивает их чистоту и комфорт в праздничные дни.