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Автор раскрыл дату выхода 3 сезона «Игры в кальмара»

Создатель южнокорейского сериала «Игра в кальмара» Хван Дон-хек сообщил, что третий сезон шоу выйдет на Netflix во второй половине 2025 года. Финальная глава истории, по его словам, может быть представлена летом или осенью следующего года. Ли Джон-джэ вернется к роли Сон Ки-хуна, который вновь станет участником игр на выживание.

Автор раскрыл дату выхода 3 сезона «Игры в кальмара»
Фото: Скриншот видео

Все 7 эпизодов второго сезона «Игры в кальмара» были выпущены 26 декабря, а первый сезон вышел в сентябре 2021 года. Хван Дон-хек подчеркнул, что Netflix не будет затягивать с выходом третьего сезона, и уже до премьеры второго стало известно о планах на продолжение в 2025 году.

В интервью Variety он отметил, что подробности о сюжете третьего сезона пока держатся в секрете, чтобы избежать спойлеров. Однако он намекнул, что после событий второго сезона, в котором действие разворачивается три года спустя после первого, Ки-хун столкнется с новыми вызовами. В финале второго сезона он организует восстание, пытаясь противостоять организаторам турнира, и потеряет своего лучшего друга Чон-бэ.

Хван Дон-хек добавил, что смерть Чон-бэ окажет значительное влияние на Ки-хуна, таким образом, зрителей ожидает новая, более глубокая и драматичная глава истории.

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