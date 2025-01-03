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Праздничные гуляния или же «стояния» прошли в очередях и пробках Петербурга

В Петербурге 2 января 2025 года наблюдались значительные затруднения в движении из-за большого количества гуляющих людей. После новогодних праздников жители и туристы устремились в центр города, что привело к переполненным улицам и пробкам на дорогах, а также очередям в музеи и кафе.

Праздничные гуляния или же «стояния» прошли в очередях и пробках Петербурга
Фото: скриншот видео

На Невском проспекте и прилегающих улицах было так много людей, что передвигаться по тротуарам стало практически невозможно. В то же время в музеях, таких как Эрмитаж и Русский музей, образовались длинные очереди. Несмотря на мороз, более ста человек собрались перед Эрмитажем, но не все смогли попасть внутрь, так как кассы закрылись в 17:00. В Русском музее и корпусе Бенуа также наблюдались большие очереди, и посетителям пришлось ждать на улице при температуре минус пять градусов.

Транспортная ситуация в центре города также была сложной: на Певческом мосту у Дворцовой площади образовались пробки, и автомобили стояли в ожидании до 40 минут. Пешеходы на Невском проспекте и других улицах создавали дополнительные заторы на дорогах.

На Дворцовой площади также можно было увидеть длинные очереди желающих прокатиться на бесплатной катальной горке. В большинстве ресторанов и кафе в центре Петербурга было переполнено, и желающие купить кофе навынос были вынуждены стоять на морозе.

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