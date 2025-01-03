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После игры с петербургским СКА прервалась 11-матчевая победная серия ЦСКА в КХЛ

СКА прервал 11-матчевую победную серию ЦСКА в КХЛ, выиграв домашний матч регулярного чемпионата со счётом 6:3.

После игры с петербургским СКА прервалась 11-матчевая победная серия ЦСКА в КХЛ
Фото: скриншот видео

Игра, прошедшая в Петербурге при 23 528 зрителях, стала юбилейной для главного тренера СКА Романа Ротенберга, отмеченного 150-й победой в карьере. Иван Демидов забил два гола для СКА, забросив шайбы на 4-й и 11-й минутах. Также отличились Тони Деанджело, Павел Акользин, Сергей Плотников и Арсений Грицюк. Максим Мамин, Колби Уильямс и Прохор Потапов отличились у ЦСКА.

Кроме того, для нападающего клуба СКА Сергея Плотникова эта игра также стала юбилейной. Он сделал две голевые передачи, достигнув отметки в 300 передач в КХЛ.

После матча СКА с 52 очками занял четвёртое место в Западной конференции, а ЦСКА остался вторым с 57 очками. Следующие матчи ЦСКА и СКА проведут 5 января: ЦСКА встретится с ярославским “Локомотивом”, а СКА — с “Витязем”.

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