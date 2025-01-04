Луна и Венера: редкое сближение создало волшебное зрелище на ночном небе

Сближение Венеры и молодой Луны — редкое космическое явление, ставшее настоящим зрелищем на вечернем небосводе 3 января. Это выразительное расположение небесных тел заметили по всей России. Сближение создало живописную картину, привлекая внимание простых наблюдателей и астрономов.

В течение месяца Луна, являясь самым быстрым объектом в небе, проходит через как минимум 13 созвездий, пересекаясь с планетами и формируя сцены сближения. Однако сегодня Луна ограничилась лишь близким соседством с Венерой, и это сближение продлилось на протяжении трех часов, как сообщили в Большом новосибирском планетарии.

Уже 4 января Земля достигнет перигелия — точки наибольшего сближения с Солнцем, и диск солнечного светила будет выглядеть самым большим в наступившем году.