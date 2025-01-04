  • 18+

  • Сегодня

    04.01.25, Сб

    Погода

    -5°

  • 18+

  • Курсы валют

    $101.68 €106.1 ¥13.43

Луна и Венера: редкое сближение создало волшебное зрелище на ночном небе

Сближение Венеры и молодой Луны — редкое космическое явление, ставшее настоящим зрелищем на вечернем небосводе 3 января. Это выразительное расположение небесных тел заметили по всей России. Сближение создало живописную картину, привлекая внимание простых наблюдателей и астрономов.

Луна и Венера: редкое сближение создало волшебное зрелище на ночном небе
Фото: скриншот видео

В течение месяца Луна, являясь самым быстрым объектом в небе, проходит через как минимум 13 созвездий, пересекаясь с планетами и формируя сцены сближения. Однако сегодня Луна ограничилась лишь близким соседством с Венерой, и это сближение продлилось на протяжении трех часов, как сообщили в Большом новосибирском планетарии.

Уже 4 января Земля достигнет перигелия — точки наибольшего сближения с Солнцем, и диск солнечного светила будет выглядеть самым большим в наступившем году.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Вклады vs недвижимость: куда инвестировать средства?

Вклады vs недвижимость: куда инвестировать средства?Новости
В условиях роста процентных ставок и постепенного сворачивания программ льготной ипотеки, россияне все чаще обращают внимание на альтернативные способы инвестирования своих сбережений. Банки в свою очередь начинают активно продвигать вклады с привлекательными условиями, обещая высокую доходность. Эксперты «ГК Алькор» проанализировали состояние и перспективы рынка вложений и представили результаты исследования. Так,...
Подробнее

В Петербурге выбрали лучший проект школы

В Петербурге выбрали лучший проект школыГород
Учебное заведение расположено на территории ЖК «Северная долина» в Выборгском районе города. В городе на Неве назвали лауреатов ежегодного конкурса «Строитель года». Главный приз в номинации «Лучший проект социальной инфраструктуры» завоевала ГБОУ школа №142 Выборгского района. В этом году победителя выбрали петербуржцы при помощи интернет-голосования. Школу №142 в ЖК «Северная...
Подробнее