Опубликованы пророчества Вольфа Мессинга о грядущем для России и мира на фоне конфликтов

На фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке общественность вновь обратила внимание на пророчества Вольфа Мессинга, касающиеся судьбы России и всего человечества. Провидец утверждал, что нашу страну ожидает период процветания, и в начале двадцатых годов произойдет событие, которое объединит народ вокруг лидера. Эта консолидация, по его мнению, поможет преодолеть предстоящие испытания.

Однако Мессинг также предупреждал о потенциальных врагах России: один из них будет открыто выражать неприязнь, а другой скрывать её под маской дружелюбия. Вероятно, речь идет о США и Китае. Провидец советовал избегать взаимодействия с этими странами, чтобы предотвратить новый мировой конфликт, который мог бы обострить и без того сложную международную обстановку.

Кроме того, Мессинг предсказал серьезные геополитические конфликты в XXI веке, которые приведут к крупному экономическому кризису, затрагивающему многие страны и оставляющему людей в бедности и без работы.

Тем не менее, провидец не предвидел Третью мировую войну, полагая, что разумные действия России помогут сдержать напряжение и обеспечить стабильность в регионе.