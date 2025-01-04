Победа команды СКА стала 150-й для главного тренера Ротенберга: он посвятил её отцу

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг отметил свою 150-ю победу во главе команды в матче против ЦСКА, который состоялся 3 января 2025 года. Эта победа была особенно значимой для Ротенберга, так как совпала с днем рождения его отца, Бориса Ротенберга. В своем телеграм-канале он выразил благодарность отцу за то, что тот привел его в спорт и оказал значительное влияние на его жизнь.

Матч стал напряженным и зрелищным: после двух периодов СКА вел 4:0, но в третьем периоде ЦСКА сумел сократить отставание до 4:3. Однако Ротенберг взял тайм-аут, и команда смогла восстановить свое преимущество, закончив встречу со счетом 6:3.

В этом матче выделился 19-летний Иван Демидов, который забросил две шайбы, а также защитник Тони Дианджело и новичок Павел Акользин, который забил свою первую шайбу за СКА.

После матча Ротенберг отметил фантастическую атмосферу на арене и выразил надежду на дальнейшие успехи команды. Он подчеркнул, что 150-я победа — это только начало, и команда будет продолжать работать над улучшением своей игры.