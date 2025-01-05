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Сериал «Метод» 3 сезон: дата выхода продолжения сериала с Хабенским, актеры и сюжет

В 2025 году на экраны вернётся третий сезон популярного детективного сериала «Метод» с Константином Хабенским в главной роли.

Сериал «Метод» 3 сезон: дата выхода продолжения сериала с Хабенским, актеры и сюжет
Фото: “Метод”. Скриншот из сериала.

О чем сериал «Метод»

Сюжет сериала рассказывает о загадочном и эксцентричном следователе Родионе Меглине и его стажере Есении Стекловой, которые расследуют жестокие убийства. Есения также пытается найти виновного в смерти своей матери. На протяжении двух сезонов герои раскрывали запутанные дела и искали неуловимого маньяка по прозвищу «Ты меня не поймаешь». Первый сезон сериала вышел в 2015 году, второй – в 2020. «Метод», получивший три премии ТЭФИ и права на показ на Netflix, приобрел статус хита.

Когда выйдет третий сезон

Точная дата выхода третьего сезона пока не объявлена, но известно, что премьера состоится спустя 10 лет после первого сезона. Режиссером третьего сезона выступит Юрий Быков, шоураннером – Максим Полинский. Производством занимается «Плюс студия», а посмотреть сериал можно будет в онлайн-кинотеатре.

Сериал «Метод» 3 сезон: дата выхода продолжения сериала с Хабенским, актеры и сюжет
Фото: “Метод”. Скриншот из сериала

Про съемки третьего сезона

Съёмки стартовали в сентябре 2024 года в Петербурге. Некоторые сцены снимались в Москве, Ярославле и Выборге. Юрий Быков рассказал, что в новом сезоне герои сериала раскроются под другим углом за счет новой концепции съемки.

Что ждет зрителей в новом сезоне

Третий сезон представит новых персонажей и новый взгляд на маньяков. На презентации «Кинопоиска» в сентябре 2024 года был показан тизер и представлен актёрский состав, включая Константина Хабенского в роли Родиона Меглина, который теперь будет руководить группой маньяков. Никита Кологривый сыграет маньяка Женю Зверя, а Анна Савранская – студентку-математика Леру. Юрий Быков также вернётся в роли Худого.

В новом сезоне появятся Эльдар Калимулин, Лев Зулькарнаев, Снежана Самохина, Егор Кенжаметов, Денис Бургазлиев, Анна Банщикова и Игорь Черневич. Паулина Андреева, игравшая Есению Стеклову, в новом сезоне, скорее всего, не появится. Информация о возвращении Александра Петрова и Виталия Кищенко также отсутствует.

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