Ремейки советской классики: 10 современных киновзглядов

В последние годы российский кинематограф активно переосмысливает советскую классику, создавая ремейки и адаптации фильмов и сериалов для нового поколения. Эти проекты, как правило, отличаются современным актерским составом, переносом действия в наши дни, яркой визуализацией и качественным звуком. Однако, если молодые зрители, не знакомые с оригиналами, могут положительно воспринимать такие «новинки», то поклонники классики часто выступают против подобного переосмысления.

«Москва слезам не верит» (18+)

В центре сюжета — судьбы трех подруг из провинции, приехавших в Москву в поисках лучшей жизни. Катерина, Антонина и Людмила, каждая со своими мечтами о карьере и любви, спустя 20 лет встречаются вновь, когда их планы должны были либо реализоваться, либо потерпеть крах.

В 2024 году ожидается выход сериала «МСНВ», снятого по мотивам этого классического фильма. Режиссером выступил Жора Крыжовников. Действие многосерийной ленты развернется в 2000-х годах, а главные героини, Ксюша, Оля и Маша, будут иметь схожие черты с персонажами оригинала. Ксюша, мать-одиночка, бежит в Москву от мужа-абьюзера, а ее подруги — старательная студентка-медик и авантюристка. Как и в фильме, женщины встретятся через 20 лет, однако их запросы и жизненные реалии будут соответствовать современности. Сериал вызвал неоднозначную реакцию еще до премьеры: многие зрители, знакомые с оригинальным фильмом, выражают недовольство, отмечая, что у сериала и фильма общее лишь место действия — Москва, и то с разницей почти в полвека.

В актерский состав вошли Иван Янковский, Андрей Максимов, Анастасия Талызина, Мария Камова, Тина Стойилкович и другие.

«Противостояние» (18+)

Сюжет рассказывает о расследовании убийства, почерк которого напоминает преступления времен Великой Отечественной войны. Милиция выходит на след преступника, который, по документам, погиб во время войны. Позже выясняется, что это рецидивист, присвоивший себе чужое имя. Расследование вынуждает следователей сравнивать две эпохи.

В 2024 году вышел новый сериал «Противостояние» режиссера Тимура Алпатова. проект, хотя и сохраняет основной сюжет романа, не является ремейком сериала 1985 года, а представляет собой новую экранизацию произведения Семенова. Мнения зрителей разделились: те, кто не знаком с оригинальной экранизацией, оценили новый сериал положительно, в то время как поклонники работы Арановича отнеслись к нему более сдержанно. Многие отмечают, что советский сериал 1985 года был более атмосферным и напряженным, а образ главного злодея, Кротова, в исполнении Болтнева был более зловещим, чем Гуськов в новой версии.

Рейтинг сериала 2024 года составляет 7,8 балла.

В главных ролях: Владимир Вдовиченков, Алексей Гуськов, Сергей Газаров, Карина Андоленко, Ангелина Поплавская и другие.

«Преступление и наказание» (18+)

Небезызвестна история нищего студента Родиона Раскольникова, который совершает убийство и затем страдает от мук совести. Он разрывается между верой и безверием, ищет оправдания своим действиям и стремится к покаянию. В это время сыщик Порфирий Петрович ведет расследование, а Раскольников встречает любовь, которая помогает ему прийти к раскаянию.

В 2024 году вышел десятисерийный сериал «Преступление и наказание» режиссера Владимира Мирзоева. События романа перенесены в XXI век, где Родион Раскольников, студент, убивает старуху-микрокредитора, будучи сломленным безденежьем и философскими размышлениями. Следователь Порфирий Петрович ведет расследование этого дела. Сериал получил неоднозначные отзывы. Многие зрители критиковали перенос действия в современность, особенно учитывая использование лексики из оригинального романа. Однако, были и те, кто оценил современную интерпретацию сюжета, отмечая столкновение архаики с современностью и музыкальное сопровождение.

Рейтинг сериала 2024 года составляет 5,8 балла.

В главных ролях: Иван Янковский, Любовь Аксенова, Тихон Жизневский, Владимир Мишуков, Алена Михайлова и другие.

В перспективе планируется выход еще одной экранизации романа, «Преступление и наказание 1992», режиссером которой станет Жора Крыжовников. Действие этой версии будет разворачиваться в 90-е годы, добавив к классическим темам и сюжету атмосферу того времени: бандитизм, безработицу, а Сонечка Мармеладова будет заниматься всё тем же, но за валюту.

«Война и мир» (18+)

В 2024 году стало известно о двух предстоящих экранизациях романа Льва Толстого «Война и мир».

Первый сериал анонсировал режиссер Сергей Урсуляк, известный своими успешными экранизациями классических произведений. Производство сериала стало известно летом 2024 года. На данный момент детали сюжета и актерский состав не разглашаются.

Практически одновременно с этим анонсом стало известно о планах Сарика Андреасяна также снять сериал по мотивам «Войны и мира». Андреасян поделился этой информацией после завершения работы над фильмом «Онегины». Кроме того, в планах режиссера значатся ремейки советских фильмов «Сказка о потерянном времени» и «Приключения желтого чемоданчика». Подробности об этих проектах также пока не сообщаются.

«Мертвые души» (18+)

Павел Иванович Чичиков путешествует по помещичьим усадьбам, скупая «мертвые души» — умерших крепостных, числящихся по документам живыми. Помещики рады избавиться от этого бремени, поскольку они вынуждены платить налоги за фактически несуществующих работников. Предложение Чичикова кажется многим странным, но он не спешит раскрывать свои истинные мотивы. В главных ролях: Евгений Цыганов, Александр Робак, Дмитрий Дюжев, Елена Коренева, Тимофей Трибунцев и другие.

В 2002 году Григорий Константинопольский снял четырехсерийный фильм «Мертвые души», в котором классическая история перенесена в современную Россию. Здесь «мертвые души» превращаются в места на кладбище рядом с могилами знаменитостей. Современный Чичиков — московский чиновник, который зарабатывает деньги «из воздуха», проворачивая популярную современную аферу. Авторы сериала смогли адаптировать сюжет к современным реалиям даже в деталях: так, бричка с тройкой коней была заменена на немецкий автомобиль третьей серии.

«Голова профессора Доуэля» (18+)

«Завещание профессора Доуэля» (1984) — полнометражный фантастический фильм режиссера Леонида Менакера, который можно назвать «по мотивам» одноименного романа. Авторы сохранили общую сюжетную канву и главных персонажей, но представили вольную интерпретацию произведения. В центре истории — ученый, который научился воскрешать отдельные части тела и давать им жизнь.

В главных ролях: Ольгерт Кродерс, Игорь Васильев, Валентина Титова, Алексей Бобров, Николай Лавров и другие. Рейтинг фильма 1984 года составляет 6,6 балла.

В будущем планируется выход сериала «Остров профессора Доуэля» режиссера Клима Козинского. Детали сюжета пока не раскрываются, поэтому сложно сказать, насколько тесно сериал будет связан с первоисточником.

«Иван Васильевич меняет профессию» (18+)

Изобретатель Шурик, усовершенствовав свою машину времени, случайно открывает портал в эпоху Ивана Грозного. В результате царь перемещается в советскую Москву, а пенсионер Иван Васильевич Бунша и вор Жорж Милославский оказываются в царских палатах XVI века. Шурику необходимо как можно скорее вернуть всех в свои эпохи, но, к счастью, Бунша как две капли воды похож на Ивана Грозного.

В 2023 году вышла комедия «Иван Васильевич меняет всё!» от режиссера Миши Семичева. Сюжет и декорации в целом схожи с оригиналом, но Шурик не может вернуть царя в его время из-за постоянных сбоев VPN, который отправляет героев в разные эпохи и страны. Комедию можно рассматривать как развлекательный проект, где знакомый юмор и актеры не претендуют на повторение классики, а просто создают комедию по мотивам. Зрители не стали сравнивать фильм с оригиналом, воспринимая его как «новогодний капустник», собравший в себе множество отсылок на злобу дня. В целом, фильм не является пародией на классику и не оскорбляет чувства поклонников оригинального фильма.

В съемках проекта приняли участие Тимур Батрутдинов, Ольга Картункова, Гарик Мартиросян, Азамат Мусагалиев, Михаил Галустян и другие.

«Кавказская пленница» (18+)

Шурик, известный всему Советскому Союзу, приезжает на Кавказ в поисках фольклора. Там он знакомится с очаровательной Ниной, студенткой, комсомолкой, спортсменкой и просто красавицей. Однако влиятельный товарищ Саахов решает жениться на Нине, и для этого подкупает водителя и дядю девушки. Тот, в свою очередь, с помощью знаменитой комедийной троицы — Труса, Балбеса и Бывалого — обманом вовлекает Шурика в похищение, убедив его, что это древний обычай. Осознав обман, Шурик бросается спасать свою невесту.

В 2014 году вышел фильм «Кавказская пленница!» режиссера Максима Воронкова, представляющий собой пародию на классическую советскую комедию. Сюжет в целом повторяет оригинал, но Шурик здесь уже не фольклорист, а журналист, а действие перенесено в наши дни. Нина, в свою очередь, не комсомолка, а экстремалка. Авторы попытались воссоздать сюжет, добавив к нему современное понимание юмора. Зрители в целом остались недовольны пародией, отметив, что подобные ремейки не способны затмить величие оригинальной комедии.

В главных ролях: Дмитрий Шаракоис, Настя Задорожная, Семен Стругачев, Сергей Степанченко, Николай Добрынин и другие. Рейтинг фильма 2014 года составляет 1,1 балла.

«Бриллиантовая рука» (18+)

Семён Семёнович Горбунков отправляется в круизное путешествие, где случайно сталкивается с Геной Козодоевым, который использует поездку для контрабанды золота и бриллиантов. План Козодоева прост: упасть рядом с нужными людьми, произнести кодовую фразу «Чёрт побери», и далее всё пойдёт по плану. Однако, из-за того что Горбунков случайно поскальзывается на арбузной корке рядом с теми же людьми, контрабандисты принимают его за своего и ошибочно вручают ему гипс с драгоценностями. Теперь Козодоеву и его подельнику Лелику необходимо изъять драгоценности у Горбункова.

«Небриллиантовая рука» — еще один комедийный проект от создателей современного «Ивана Васильевича». История повторяет сюжет классической комедии, но в современном мире. Теперь в гипсе оказывается не бриллианты, а запрещенная к ввозу техника: популярные фены, смартфоны и прочие товары. Сюжет разворачивается по знакомой схеме, но простой экономист превращается в спецагента с кодовым именем «007-ён Семёнович». В фильме также присутствуют квадрокоптеры, как отсылка к современным реалиям. Зрители, еще до премьеры, охарактеризовали этот проект как «одноразовую новогоднюю жвачку с ностальгическими нотками», подчеркивая, что это не ремейк, а скорее развлекательная комедия.

В главных ролях: Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьёв, Максим Лагашкин, Никита Кологривый, Дмитрий Губерниев и другие.

«Морозко» (18+)

Эта сказка о добре и зле рассказывает о Настеньке — доброй и скромной девушке, которую злая мачеха заставляет выполнять всю тяжелую работу. Мачеха, желая избавиться от падчерицы, отправляет ее в лес на верную гибель. Именно в лесу с Настенькой начинают происходить чудеса, которых также захотела и ленивая, глупая и эгоистичная сестрица Марфушка. Фильм, особенно при просмотре в 2025 году, кажется наивным с его «превращенным в медведя» Иваном с огромной плюшевой маской на голове и простыми декорациями. Тем не менее, в нем есть какая-то теплота и ностальгия.

В будущем запланирован выход фильма «Морозко» — новой интерпретации известной сказки режиссера Эдуарда Бордукова. Постановщик планирует создать сочетание архетипов русского фольклора и ярких фэнтези-сцен, превратив “Морозко” в сказку-блокбастер. В этой версии Настенька и Марфушка — лучшие подруги, которые совместно противостоят злой мачехе. Девушки пытаются разобраться, почему в их деревню уже несколько лет не приходит зима. Им предстоит растопить сердце Морозко, сразиться с лесной ведьмой и, конечно же, обрести любовь.

В главных ролях: Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская, Светлана Колпакова, Артём Быстров, Мария Канунникова и другие.