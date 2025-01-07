Кинотеатр «Англетер» закроется 9 января спустя 12 лет работы

Кинотеатр «Англетер», расположенный на Малой Морской улице в Петербурге, завершает свою деятельность спустя 12 лет работы. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в телеграм-канале заведения. Последний рабочий день кинотеатра назначен на 8 января.

Причиной закрытия является предстоящий ремонт первого этажа отеля Angleterre Cinema Lounge. Кинотеатр получил уведомление от арендодателя о прекращении договора аренды, что привело к необходимости освободить помещение.

Ожидается, что освободившееся пространство может быть переоборудовано под заведение общественного питания.

В своем сообщении «Англетер» поблагодарил зрителей за совместные просмотры фильмов и обсуждения с создателями, выразив надежду, что в сердцах посетителей останется частичка волшебной атмосферы и душевного тепла, вложенного командой кинотеатра.

Что именно ждет «Англетер» в будущем, пока остается неизвестным.