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Синоптик Колесов назвал дату окончания оттепели в Петербурге

Ночью температура воздуха в Петербурге перешла через ноль градусов, и, хотя она продолжит повышаться, большого тепла в этот раз не ожидается, зато ожидаются осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Синоптик Колесов назвал дату окончания оттепели в Петербурге
Фото: Baltphoto/Надежда Цветкова

Циклоны продолжают определять погоду в регионе, следуя один за другим через Ленинградскую область. В течение нескольких дней снега будет много. 8 и 9 января ожидается мокрый снег, что приведёт к накоплению снежного покрова на деревьях. Сильного ветра не будет, поэтому снег останется нетронутым.

Оттепель в Петербурге продлится пару дней, после чего температура понизится, и будет держаться слабый минус. Циклоны продолжают подступать, и следующий ожидается уже 10 января, что принесёт много снега с 10 по 12 января — предварительно ожидается 10-15 сантиметров. Однако будем следить за этим циклоном, так как возможно, он принесёт ещё больше снега.

Следующая оттепель запланирована на старый Новый год, и там также ожидается снег, но до этого момента есть время, чтобы понаблюдать за развитием атмосферных процессов.

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