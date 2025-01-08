Закрылось генконсульство Польши в Петербурге

В Петербурге с фасада генконсульства Польши сняли табличку и флаги Польши и Евросоюза. С 8 января оно официально закрылось. Снятие было осложнено из-за замёрзших верёвок, об этом сообщила «Фонтанка».

Закрытие генконсульства, объявленное МИД России в начале декабря 2024 года, является ответной мерой на закрытие польскими властями российского генконсульства в Познани 30 ноября. В заявлении МИД России указано, что на недружественные действия будут следовать жёсткие ответные меры.

В сентябре 2023 года аналогичные действия были предприняты в отношении генконсульства Финляндии на Преображенской площади.

Генконсульство Польши функционировало в Петербурге с 1983 года, находясь в особняке 1860-х годов на 5-й Советской улице, 12. С 2019 года его возглавлял Гжегож Слюбовски.