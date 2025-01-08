Спортивные журналисты осудили Ротенберга за его высказывания

Федерация спортивных журналистов России выразила свою точку зрения по поводу действий главного тренера хоккейного клуба СКА из Петербурга Романа Ротенберга. На пресс-конференции 5 января, прошедшей после победы петербургской команды над «Витязем» в рамках регулярного сезона КХЛ, тренер высказался о журналистах в крайне негативном ключе, сравнив их с фашистами.

Ранее, 5 октябре прошлого года Ротенберг уже получил официальное предупреждение от Континентальной хоккейной лиги после инцидента во время матча против московского «Спартака», где тренер нелицеприятно высказался в сторону болельщиков красно-белых.

Федерация спортивных журналистов России выразила своё разочарование и осуждение такого поведения Ротенберга, отметив, что подобные инциденты уже не в первый раз происходят с главным тренером СКА. Организация также выразила надежду на то, что руководство КХЛ в ближайшее время примет меры по оценке некорректных высказываний тренера.