«Спартак» разгромил СКА на их льду со счетом 5:0

В матче чемпионата КХЛ «Спартак» одержал убедительную победу над СКА, разгромив петербургскую команду со счетом 5:0 на их же льду. Это поражение стало крупнейшим в тренерской карьере Романа Ротенберга в КХЛ.

Матч начался с напряженной и боевой борьбы, в ходе которой обе команды искали слабые места в обороне соперника. Первыми успеха добились игроки «Спартака». Ансель Галимов перехватил шайбу у Тони Деанджело у синей линии СКА и, продемонстрировав отличную игру в отборе, начал голевую атаку, которую успешно реализовали Александр Пашин, Никита Ефремов и Герман Рубцов.

Во втором периоде «Спартак» не только сохранил своё преимущество, но и увеличил его. Главным героем снова стал Галимов, который вернулся в состав после травмы. Он вновь перехватил шайбу у защитника СКА, на этот раз у Никиты Зайцева, обыгрался с Пашиным и забил гол. После замены вратаря СКА Павла Мойсевича на Артемия Плешкова, Галимов оформил дубль. Замена вратаря произошла после гола Ивана Морозова, который исправился за свое удаление, забросив шайбу сразу после выхода со скамейки штрафников. После этого СКА заметно сбавил обороты. «Спартак», напротив, довёл дело до уверенной победы.

Николай Голдобин впервые в своей карьере в КХЛ забил гол в ворота петербургского клуба, что стало историческим событием. Во-первых, он стал автором гола каждой команде лиги в её нынешнем составе. Во-вторых, благодаря его шайбе СКА впервые в своей истории проиграл с разницей в пять шайб в рамках регулярных чемпионатов КХЛ на домашней арене. В отличие от недавнего матча с ЦСКА, где СКА почти отыгрался с 0:5, уступив в итоге 5:6, в игре со «Спартаком» команда Ротенберга не смогла оказать достойного сопротивления. Подопечные Алексея Жамнова смогли реализовать план на игру на протяжении всех 60 минут, что привело к убедительной победе. Андрей Миронов, дебютировавший на тренерском мостике «Спартака», не мог и мечтать о более успешном начале карьеры.

Противостояние между московским «Спартаком» и петербургским СКА является одним из самых принципиальных в российском хоккее, и каждый их матч проходит напряженно, с элементами скандальности. Соперничество обострилось с приходом Алексея Жамнова и Романа Ротенберга на посты главных тренеров обеих команд. В прошлом сезоне соперники обменялись победами, а в нынешнем сезоне первая встреча закончилась победой СКА со счетом 5:2, но была омрачена рядом инцидентов.