Муж Симоньян Тигран Кеосаян впал в кому после клинической смерти

Режиссер и журналист Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и в настоящее время находится в коме. Об этом его жена Маргарита Симоньян сообщила в своем телеграм-канале. Журналистка подчеркнула, что у мужа давно есть проблемы с сердцем.

Кеосаян был госпитализирован в конце декабря. Ранее он уже перенес два инфаркта в 2008 и 2010 годах.

Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян поженились 3 марта 2022 года. У них трое общих детей, родившихся до брака. Для Симоньян это был первый брак, а Кеосаян ранее был женат на актрисе Алене Хмельницкой.

Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года. Он сын режиссера Эдмонда Кеосаяна, известного по фильму «Неуловимые мстители». Старший брат Давид также является продюсером и сценаристом. В 1984 году Тигран Кеосаян поступил во ВГИК на режиссерский факультет, где учился в мастерской Юрия Озерова. Работал на «Мосфильме» во время учебы. Вместе со своим однокурсником Федором Бондарчуком Кеосаян снимал музыкальные клипы для таких исполнителей, как Наталья Ветлицкая, Ирина Аллегрова, Михаил Шуфутинский и другие.

В 1992 году вышел его первый полнометражный фильм «Катька и Шиз». Он также снял фильмы «Бедная Саша» (1997), «Ландыш серебристый»(2000), «Крымский мост. Сделано с любовью!» (2018). Помимо режиссерской работы, Кеосаян также работал на телевидении и радио. Он был ведущим ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном» и «Хватит молчать!» на РЕН ТВ, «Международной пилорамы» на НТВ и передачи «Пятница с Тиграном Кеосаяном» на радио Sputnik.