  • 18+

  • Сегодня

    09.01.25, Чт

    Погода

    +1°

  • 18+

  • Курсы валют

    $101.68 €106.1 ¥13.43

Муж Симоньян Тигран Кеосаян впал в кому после клинической смерти

Режиссер и журналист Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и в настоящее время находится в коме. Об этом его жена Маргарита Симоньян сообщила в своем телеграм-канале. Журналистка подчеркнула, что у мужа давно есть проблемы с сердцем.

Муж Симоньян Тигран Кеосаян впал в кому после клинической смерти
Фото: Тигран Кеосян. Скриншот из видео

Кеосаян был госпитализирован в конце декабря. Ранее он уже перенес два инфаркта в 2008 и 2010 годах.

Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян поженились 3 марта 2022 года. У них трое общих детей, родившихся до брака. Для Симоньян это был первый брак, а Кеосаян ранее был женат на актрисе Алене Хмельницкой.

Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года. Он сын режиссера Эдмонда Кеосаяна, известного по фильму «Неуловимые мстители». Старший брат Давид также является продюсером и сценаристом. В 1984 году Тигран Кеосаян поступил во ВГИК на режиссерский факультет, где учился в мастерской Юрия Озерова. Работал на «Мосфильме» во время учебы. Вместе со своим однокурсником Федором Бондарчуком Кеосаян снимал музыкальные клипы для таких исполнителей, как Наталья Ветлицкая, Ирина Аллегрова, Михаил Шуфутинский и другие.

В 1992 году вышел его первый полнометражный фильм «Катька и Шиз». Он также снял фильмы «Бедная Саша» (1997), «Ландыш серебристый»(2000), «Крымский мост. Сделано с любовью!» (2018). Помимо режиссерской работы, Кеосаян также работал на телевидении и радио. Он был ведущим ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном» и «Хватит молчать!» на РЕН ТВ, «Международной пилорамы» на НТВ и передачи «Пятница с Тиграном Кеосаяном» на радио Sputnik.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

В Туле начался международный хоккейный турнир «Евро-Азиатский Кубок Дружбы»

В Туле начался международный хоккейный турнир «Евро-Азиатский Кубок Дружбы»Новости
Сильнейшие клубы России, Белоруссии и Узбекистана вступили в финальные схватки международного турнира «Евро-Азиатский Кубок Дружбы» 6 января. В церемонии открытия участвовали почетные гости. Среди них заместитель губернатора Тульской области Дмитрия Миляева Алексей Давлетшин, генсекретарь Федерации хоккея Белоруссии Андрей Башко, заместитель гендиректора Федерации хоккея России, управляющий директор ВХЛ Александр Кикнадзе и...
Подробнее