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Индексация пенсий в 2025 году: февральское повышение и другие изменения

Пенсии в России могут быть проиндексированы в пределах 2–3% с 1 февраля 2025 года. Прогноз основан на предполагаемом уровне инфляции за прошедший год, который может составить 9,5–10%. Экономист Василий Колташов отметил, что реальная инфляция в России, по его мнению, заметна и без официальных данных, которые поступят в январе. Окончательное решение о размере индексации будет принимать правительство.

Индексация пенсий в 2025 году: февральское повышение и другие изменения
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Дополнительная индексация пенсий в феврале

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил о возможности дополнительной индексации пенсий в феврале. По его словам, это произойдет в случае, если инфляция по итогам 2024 года превысит прогнозируемый уровень.

Индексация пенсий в 2025 году: февральское повышение и другие изменения
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Индексация пенсий в 2025 году

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила о запланированном увеличении пенсий в 2025 году. Речь идет об индексации страховых, социальных и военных выплат. Страховые пенсии уже были проиндексированы с 1 января на 7,3%. Социальные пенсии также будут проиндексированы с 1 апреля, причем индексация составит 14,75%. Социальную пенсию получают граждане, достигшие престарелого возраста.

 
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