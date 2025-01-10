Что подготовили театры Петербурга в феврале 2025 года

Поход в театр — это всегда событие, способное внести яркие цвета в обыденность жизни. А для жителей и гостей Петербурга это ритуал. Каждый, кто побывал в культурной столице, не упускает возможности посетить храм искусства. Gazeta.SPb собрала подборку ярких театральных премьер февраля 2025 года.

Большой Драматический Театр им. Г.А. Товстоногова

Балетный спектакль «Две Анны»

В БДТ 1-2 февраля 2025 года состоится мировая премьера балетного спектакля «Две Анны», созданного Международным фестивалем искусств «Дягилев P.S.» и продюсерской компанией MuzArts. Сценарий и режиссуру осуществил Феликс Михайлов, хореографию — Юрий Посохов и Павел Глухов, музыку написал Илья Демуцкий. В спектакле участвуют артисты балета Большого театра России, включая примы-балерин Элеонору Севенард, Анастасию Сташкевич и Елизавету Кокореву, а также премьер Вячеслава Лопатина и Дениса Родькина.

Драматическая актриса Полина Маликова исполнит роль Анны Ахматовой, рассказывая историю двух великих женщин XX века — балерины Анны Павловой и поэтессы Анны Ахматовой. Сцена из жизни Ахматовой представлены на фоне музыки Сезара Франка, исполняемой камерным оркестром OpensoundOrchestra с участием пианиста Андрея Коробейникова.

Возрастное ограничение 12+.

Опыты драматических изучений. Моцарт и Сальери

На второй сцене петербургского Большого Драматического театра 12 февраля состоится премьера спектакля по мотивам произведений А.С. Пушкина «Опыты драматических изучений. Моцарт и Сальери». Спектакль Александры Толстошевой предлагает восстановление первозданной чистоты классического произведения Пушкина через перформативные методы. Труппа, состоящая из Павла Юринов, Андрея Феськова и Владимира Розанова, включает двух актеров и музыканта, которые импровизируют, перестраивают сценические композиции и меняются ролями, возрождая текст.

Количество прочтений варьируется от двух до четырех в зависимости от импровизационных возможностей. Спектакль не ограничен временем и может прекратиться или продолжаться, пока присутствуют зрители. Он может быть простым или сложным, пройдет от шутки до яркой чистоты звуков, отражая истинную историю взаимодействия противоположных артистических стилей, музыкальных структур и мелодий.

Возрастное ограничение 16+.

Александринский театр

Спектакль «На дне»

Спектакль под руководством Никиты Кобелева, художественного руководителя Александринского театра, вернется на основную сцену Александровского театра. Премьеры одного из величайших произведений XX века – пьесу Максима Горького – состоятся 14 и 15 февраля 2025 года. Спустя полтора десятилетия, ее актуальность сохранилась, при этом она освободилась от советских интерпретаций.

Кобелев демонстрирует глубокое понимание сути пьесы и подчеркивает её современность. Персонажи остаются теми же бездомными и запутанными людьми, что и в оригинале, однако их восприятие переосмыслено с современных позиций. Авторы спектакля стремятся выйти за рамки привычного понимания пьесы как бытовой и натуралистической, применяя метафоры и театральные аллегории для передачи истории.

Возрастное ограничение 18+.

К Востоку от Рая. Концерт Риада Маммадова

Зимой 2025 года композитор и пианист Риад Маммадов представит два альбома: «К Востоку от рая» и «К Востоку от рая II», которые станут кульминацией его творческих поисков последних лет. В своей музыке он смешивает восточные мелодии с западными интерпретациями, что обусловлено его детством в Баку и образованием в Московской консерватории.

Эти влияния проявляются в его фортепианных произведениях, которые будут представлены на концерте в Александринском театре. Сочетание мугама и джаза, восточной мысли и русской фортепианной школы делает музыку Маммадова уникальной. Композитор осмысляет новую красоту и принципы выразительности, отходя от традиций западноевропейского исполнительского искусства, но оставаясь в их рамках.

Премьера 7 февраля 2025 года на Новой сцене Александринского театра. Возрастное ограничение 12+.

Михайловский театр

Балет «Конек-Горбунок»

На основной сцене Михайловского театра 2 февраля состоится премьера балета «Конек-Горубнок». Балет своей красотой и привлекает зрителей благодаря либретто Василия Вайноненa и Павла Маляревского. Постановка хореографа Александра Радунского, отредактированная Михаилом Мессерером, впечатляет как детей, так и любителей классического балета.

История о приключениях Иванушки, сына крестьянина, который с помощью верного друга Конька-Горбунка преодолевает преграды и находит счастье, знакома многим с детства. Музыкальное сопровождение Родиона Щедрина, написанное в его молодости, наполнено радостью и предоставляет хореографам широкие возможности для вдохновения и творчества.

Возрастное ограничение 6+.

Оперетта «Летучая мышь»

«Летучая мышь» Иоганна Штрауса в Михайловском театре — это значимое театральное событие, которое привлекает любителей оперы и театра. Оперетта впервые была представлена в 1874 году в Вене и с тех пор завоевала популярность по всему миру. История о неверном супруге, который встречает свою жену в маске на карнавале, остается актуальной, затрагивая вечные вопросы любви и взаимоотношений.

Постановка в Михайловском театре славится вниманием к деталям и высоким уровнем исполнения, что делает ее подходящей для семейного отдыха. Музыкальный руководитель Александр Соловьев отмечает, что спектакль предоставляет зрителям возможность осмыслить отношения между мужчиной и женщиной в различных обстоятельствах и временах.

Премьера состоится 15 февраля. Возрастное ограничение 12+.

Академический театр комедии им. Н.П. Акимова

Школа злословия

«Школа злословия» — это остроумная сатира Ричарда Бринсли Шеридана, отражающая нравы своего времени и вечные человеческие слабости. Первоначальная публика была поражена смелым изображением жизни без масок; пьеса вызывала искренний смех и аплодисменты, высмеивая подложность, жадность и интриги, пронизывающие все слои общества. На сцене появляются живые персонажи, вызывающие широкий спектр эмоций — от улыбки до глубоких размышлений.

История охватывает благополучного холостяка, который решается на брак с бесприданницей; наивную провинциалку, стремящуюся попасть в высшее общество; двух братьев — авантюриста и лицемера; богатую, но скромную девушку, за которую идет борьба; а также группу интриганов. Все эти сюжетные линии выводят пьесу за рамки комедии, превращая её в зеркало, где каждый зритель может увидеть себя и знакомых.

Премьера состоится 20 февраля. Возрастное ограничение 16+.

Раневская. Одинокая насмешница

На сцене петербургского академического театра комедии 24 февраля пройдет комедия всем известной Ф. Г. Раневской. Спектакль посвящен ее уникальному чувству юмора. Длится две с половиной часа и предлагает зрителям непринужденный смех, проникновенные монологи, самоиронию и глубокий взгляд на мир. В нем показывается, как смех может сочетаться со слезами, а раскаяние с болью.

Драматическая комедия открывает чудесный мир великой актрисы, без необходимости придумывать или изменять ее образ. Голос Раневской стал голосом многих поколений, ее бессмертные высказывания гармонично вплетены в диалоги, а сцены отражают ее повседневную жизнь.

Возрастное ограничение 12+.

Театр «Комедианты»

Драматический вестерн «О мышах и людях»

Спектакль происходит в тридцатых годах XX века, во время Великой депрессии. Главные герои, Джордж и Ленни, мечтают о личных полях и работают на ферме, чтобы накопить деньги для осуществления своих амбиций. Их мечта бережно хранится, несмотря на препятствия, которые могут возникнуть на пути к её воплощению. На ферме они сталкиваются с молодой дамой, чье присутствие станет судьбоносным для их жизни.

Премьера состоится 11 февраля. Возрастное ограничение 16+.

Трагикомедия «Два Пьеро, или Белый ужин»

Пьеса «Два Пьеро, или Белый ужин» представляет собой легковесное и игривое произведение, насыщенное насмешкой и хитростью. Это история, где смешаны любовь и выбор, где дружба может быть лишь обманом, где любовников три, и где каждый элемент жизни несет в себе несколько смыслов. Ростан охарактеризовал свое творение как «ода любви».

Премьера состоится 25 февраля. Возрастное ограничение 16+.