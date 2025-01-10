В Петербурге стартовал сезон «Лыжных стрел»

С 11 января в Петербурге открылся сезон «Лыжных стрел» – специальных электропоездов для любителей активного отдыха на природе.

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Шапки: Отправление с Московского вокзала 11 января в 9:10, остановка в Колпино в 9:38, прибытие в Шапки в 10:40. Обратный поезд отправляется из Шапок в 15:30, с остановками в Колпино (16:24) и Обухово (16:35), прибытие на Московский вокзал в 16:50.

Отправление с Московского вокзала 11 января в 9:10, остановка в Колпино в 9:38, прибытие в Шапки в 10:40. Обратный поезд отправляется из Шапок в 15:30, с остановками в Колпино (16:24) и Обухово (16:35), прибытие на Московский вокзал в 16:50. Орехово: Отправление с Финляндского вокзала 11 января в 9:10, прибытие в Орехово в 10:35. Обратный поезд отправляется из Орехово в 15:15, прибытие в Девяткино в 16:10 и на Финляндский вокзал в 16:33.

Отправление с Финляндского вокзала 11 января в 9:10, прибытие в Орехово в 10:35. Обратный поезд отправляется из Орехово в 15:15, прибытие в Девяткино в 16:10 и на Финляндский вокзал в 16:33. Токсово: Отправление с Финляндского вокзала 12 января в 10:45, прибытие в Токсово в 11:20. Обратный поезд отправляется из Токсово в 15:56, прибытие в Девяткино через 14 минут, и на Финляндский вокзал через 23 минуты.

На всех трех направлениях оборудованы лыжные трассы с профессиональными инструкторами. В Орехово и Шапках доступны дистанции на 5, 10 и 15 километров. В Токсово, с более разнообразным рельефом, лыжники могут выбрать дистанции 5, 7.5 и 10 километров в формате «Горки» или 6 километров в формате «Болото».

Для участников «Лыжных стрел» предусмотрено питание из полевых кухонь и горячий чай. Также организуются развлекательные мероприятия, такие как веселые старты, конкурсы и хоровое пение под баян.

Комитет по физической культуре и спорту Петербурга напоминает, что лыжи, палки для северной ходьбы и другую экипировку необходимо брать с собой. Организаторы гарантируют бодрое самочувствие и хорошее настроение всем участникам.