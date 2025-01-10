В петербургском роддоме двойняшки родились в разные дни

В родильном доме Петербурга №10 на свет появилась необычная двойня: братья-близнецы Константин и Михаил родились в разные дни январских праздников. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению.

Константин появился на свет 2 января в 23:47, а его брат Михаил – спустя 17 минут, уже 3 января в 00:05.

Для Вадима и Полины Мороз, ставших многодетными родителями, такая разница в датах рождения двойняшек стала приятной неожиданностью. Мама, Полина, рада, что у каждого из сыновей будет свой день рождения. Она рассказала, что хотела, чтобы у каждого из детей был свой индивидуальный путь и возможность быть особенным.

Мягкие роды прошли под руководством врача акушера-гинеколога Светланы Зыряновой, акушерки Татьяны Буркиной, а беременность вел доктор медицинских наук Евгений Михайлин. По словам Полины, она была окружена заботой и любовью, а беременность прошла легко и комфортно. Она также рассказала, что просила своих детей родиться не раньше 38-й недели, что и произошло.

В семье Мороз также растёт 14-летний сын. Новость о появлении двух малышей стала радостным событием для всех членов семьи. Мама рассказала, что их семья любит праздники и планирует отмечать дни рождения двойняшек в разные дни. Полина призналась, что всегда мечтала о большой семье и о мальчиках, и теперь они с мужем счастливы.