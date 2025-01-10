Ленинградский зоопарк закрыт для посетителей 14 января

В Ленинградском зоопарке объявлен санитарный день 14 января объявлен санитарным днем. В этот день зоопарк будет закрыт для посещения. Об этом зоопарк сообщил в социальных сетях.

Напомним, что зоопарк работает ежедневно с 10:00 до 20:00. Кассы и вход закрываются в 19:00.

В зоопарке представлена разнообразная коллекция животных со всего мира, включая млекопитающих, птиц, рептилий, земноводных и беспозвоночных. Здесь можно увидеть как типичных представителей фауны России, так и экзотических животных. Зоопарк активно занимается научной и просветительской работой, проводит экскурсии, лекции и интерактивные занятия для детей и взрослых. Целью этих мероприятий является привлечение внимания к проблемам сохранения биоразнообразия.