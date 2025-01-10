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В Петербурге завершены съемки нового сезона «Шеф»

В Петербурге завершились съемки седьмого сезона популярного сериала «Шеф». Режиссерами проекта выступили Олег Ларин и Анатолий Артамонов, а сценаристом стал Андрей Тумаркин. Об этом сообщила Ассоциация продюсеров кино и телевидения.

В Петербурге завершены съемки нового сезона «Шеф»
Фото: сериал “Шеф”. Скриншот из видео

Новый сезон, состоящий из 20 эпизодов, расскажет о новых испытаниях, выпавших на долю главного героя – генерал-майора Виктора Расторгуева. По сюжету он оказывается втянутым в конфликт между двумя криминальными авторитетами, и ему предстоит сделать сложный выбор. Расторгуева, ожидает непростой выбор: остаться верным своему другу Тихомирову или же отплатить за оказанную услугу Кочевнику. Помимо этого, ему предстоит пережить новые обстоятельства, связанные с гибелью его семьи в автокатастрофе, столкнуться с предательством со стороны близких людей, а также обрести надежду на новую любовь. При этом Расторгуев продолжит свою непримиримую борьбу с преступностью на улицах Петербурга.

Производством занималась компания «Триикс Медиа», а продюсерами – Генрих Кен, Сергей Щеглов и Инесса Юрченко.

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