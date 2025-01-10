В Петербурге на Южном участке ЗСД планируют перекрыть движение в январе

В январе в Петербурге несколько раз перекроют движение на Южном участке Западного скоростного диаметра (ЗСД) в связи с работами по переоснащению автоматизированной системы управления дорожным движением и технических средств организации движения.
Перекрытия в южном направлении:
- С 23:00 11 января до 6:00 12 января;
- С 23:00 12 января до 6:00 13 января;
- С 23:00 13 января до 6:00 14 января.
Будет перекрыто движение в южном направлении от развязки с набережной Екатерингофки до развязки с Благодатной улицей. Объезд возможен через набережную Екатерингофки и соседний въезд на ЗСД с Благодатной улицы.
Перекрытия в северном направлении:
- С 23:00 15 января до 6:00 16 января;
- С 23:00 16 января до 6:00 17 января;
- С 23:00 18 января до 6:00 19 января.
Будет перекрыт участок у развязки с Благодатной улицей в северном направлении. Объезд: съезд на Благодатную улицу, разворот и проезд до съезда с Благодатной в сторону северной развязки с КАД.
Ограничения движения в районе развязки с Благодатной улицей:
- С 23:00 14 января до 6:00 15 января — ограничение по двум крайним правым полосам при движении на юг;
- С 23:00 15 января до 6:00 16 января — ограничение по двум крайним левым полосам при движении на юг;
- С 23:00 19 января до 6:00 20 января — ограничение по двум крайним правым полосам при движении на север;
- С 23:00 20 января до 6:00 21 января — ограничение по двум крайним левым полосам при движении на север.
Пресс-служба «Магистрали Северной столицы» просит водителей быть внимательными и учитывать данную информацию при планировании маршрута.