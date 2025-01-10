В Ленобласти объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за гололедицы

В Ленобласти объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности на 11 и 12 января из-за ожидаемых гололедно-изморозевых отложений, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение действует с 21 часа 11 января до 22 часов 12 января, местами по области. «Оранжевый» уровень означает, что погода опасна и существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. Начальник Гидрометцентра Северо-Западного управления Александр Колесов предупредил о большом количестве снега, который выпадет в предстоящие выходные в Ленобласти и Петербурге. Он отметил, что по югу области ожидаются отложения мокрого снега и гололедные явления.

Энергетические службы Ленобласти переведены в повышенный режим готовности в связи с предстоящими снегопадами.

В Петербурге с вечера 10 января до середины дня 11 января объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного снега и обледенения. Водителей и пешеходов просят быть особенно осторожными. По прогнозам Колесова, в городе за два дня может выпасть от 50 до 70% месячной нормы осадков, а высота снежного покрова к понедельнику может увеличиться на 15-20 см. Температура на выходных сохранится в диапазоне от 0 до -3 градусов.