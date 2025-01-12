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Стали известны предсказания святителя Полтавского о России

Архиепископ Феофан Полтавский, известный как «совесть царя Николая II», делал прогнозы о судьбе России, которые остаются актуальными и сегодня. Его жизнь пришлась на рубеж XIX-XX веков, и хотя сейчас не так много людей знают о нем, в свое время он был широко известен как духовник последнего русского императора.

Стали известны предсказания святителя Полтавского о России
Фото: скриншот видео

Святитель Полтавский предсказывал, что России предстоит пройти через тяжелые испытания, прежде чем на престол встанет сильный правитель. Он говорил: «Случится то, чего никто не ожидает. Мир увидится, когда Россия воскреснет из мертвых. Восторжествует православие, но в другом виде: не будет того Православия. Сам Бог поставит на престол сильного правителя».

Эти слова провидца напоминают о важности молитвы и покаяния, о добрых делах и милосердии. Времена перемен и сложные события побуждают нас пробуждаться ото сна и задумываться о духовных ценностях, которые могут помочь в трудные времена.

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