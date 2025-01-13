Раз в крещенский вечерок: топ-3 гадания на увеличение финансов

Крещенская ночь – одно из самых мистических времён года. С 18 на 19 января, по древним поверьям, открывается особое время, когда желания обретают невероятную силу. Люди веками обращались к магии этой ночи, чтобы заглянуть в будущее, узнать свою судьбу или попросить благословения на важные дела. Нумеролог, эзотерик Елена Совершенова рассказала про три проверенных гадания, которые помогут не только привлечь деньги, но и направить на путь к изобилию.

Гадание на монете

Если вы хотите узнать, какие финансовые возможности ждут вас в новом году, это гадание подойдет идеально.

Что нужно:

– Монета (лучше золотистая, она символизирует богатство).

– Стакан чистой воды.

– Свеча.

В полночь зажгите свечу и поставьте её перед собой. Держите монету над пламенем, представляя, как финансовое изобилие заполняет вашу жизнь. Затем бросьте монету в стакан с водой. Если монета ляжет на дно ровно – год будет стабильным и финансово успешным. Если упадёт на бок или останется у стенки – доходы возможны, но придется приложить усилия.

Совет: Сохраните эту монету в кошельке или сделайте из нее талисман для привлечения денег.

Гадание с бумагой и огнём

Этот метод помогает понять, через какую сферу или проект вы сможете увеличить доход.

Что нужно:

– Белый лист бумаги.

– Свеча.

– Ручка.

Напишите на бумаге несколько возможных источников дохода, например: «основная работа», «новый проект», «инвестиции», «поддержка близких». Разрежьте бумагу так, чтобы каждый вариант был на отдельном кусочке. В полночь зажгите свечу, закройте глаза, расслабьтесь и наугад поднесите один из листочков к пламени.

Что сгорит первым – та сфера принесет вам наибольший доход. Если бумага сгорела быстро, это знак скорого результата. Если медленно и ровно – придётся немного подождать, но финансовый успех будет стабильным.

Гадание на мёде и хлебе

Это гадание предсказывает, насколько изобильным будет год и откроются ли для вас неожиданные финансовые возможности.

Что нужно:

– Ложка мёда.

– Кусочек чёрного хлеба.

– Тарелка.

Перед сном положите хлеб с мёдом на тарелку, произнося: «Пусть щедрость земли и изобилие небес наполнят мой дом!». Утром посмотрите на результат: если мёд полностью впитался в хлеб – год будет стабильным, с плавным ростом доходов. Если остался каплями – ждите неожиданных, но нестабильных поступлений.

Совет: Утром съешьте хлеб – это символически закрепит изобилие в вашей жизни.