Евгений Цыганов представит онлайн-спектакль «Мрамор» по Бродскому

В музее «Полторы комнаты» 28 января, в день памяти Иосифа Бродского, состоится онлайн-показ спектакля «Мрамор» по его одноименной пьесе, режиссером и исполнителем главной роли в котором выступил Евгений Цыганов. Об этом сообщил музей «Полторы комнаты» в своем telegram-канале.

Постановка положит начало циклу театральных номеров в музее. Пьеса «Мрамор» была написана Бродским в 1984 году, ее действие разворачивается в тюремной камере второго века «после нашей эры», где пожизненно заключены Туллий и Публий, за которыми постоянно следят скрытые камеры. Спектакль будет транслироваться онлайн из закрытых помещений музея на проекторе и в сети, а после показа состоится онлайн-встреча с актерами и создателями.

Помимо Евгения Цыганова в постановке участвуют Василий Михайлов и Денис Самойлов, художник-постановщик – Мария Мелешко, оператор – Павел Медведев. Музей будет закрыт для посетителей с 17 по 22 января в связи с подготовкой к премьере.