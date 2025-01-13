Глушенков о целях «Зенита» на вторую половину сезона: «Будем стараться выигрывать»

По словам Глушенкова, после домашней игры с ЦСКА «Зениту» предстоит три выезда за неделю, что создаст дополнительные трудности с переездами. Несмотря на это, установка на вторую половину сезона у команды одна – стараться выигрывать в каждой игре. Глушенков также отметил, что в 2024 году он был признан лучшим российским футболистом по системе «гол+пас» в высших лигах мира, забив 12 голов и отдав 14 результативных передач.

Несмотря на сложности, настрой «Зенита» и лично Глушенкова на предстоящие матчи останется боевым и направленным на достижение максимальных результатов.