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Глушенков о целях «Зенита» на вторую половину сезона: «Будем стараться выигрывать»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков поделился своими ожиданиями от предстоящей второй половины сезона. Он отметил, что этот отрезок будет сложным, но команда будет стремиться к победе в каждом матче. Об этом сообщила Neva.today.

Глушенков о целях «Зенита» на вторую половину сезона: «Будем стараться выигрывать»
Фото: Максим Глушенков. Скриншот из видео

По словам Глушенкова, после домашней игры с ЦСКА «Зениту» предстоит три выезда за неделю, что создаст дополнительные трудности с переездами. Несмотря на это, установка на вторую половину сезона у команды одна – стараться выигрывать в каждой игре. Глушенков также отметил, что в 2024 году он был признан лучшим российским футболистом по системе «гол+пас» в высших лигах мира, забив 12 голов и отдав 14 результативных передач.

Несмотря на сложности, настрой «Зенита» и лично Глушенкова на предстоящие матчи останется боевым и направленным на достижение максимальных результатов.

 
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