Радулов принес «Локомотиву» победу над СКА

Ярославский «Локомотив» в овертайме одержал победу над петербургским СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

Александр Радулов оформил дубль (13-я и 36-я минуты) и отдал голевую передачу в овертайме. Решающий гол забил Рушан Рафиков (63). Также в составе победителей отличился Артур Каюмов (22). У СКА шайбы забросили Захар Бардаков (6), Иван Демидов (34) и Александр Никишин (60).

«Локомотив» выиграл четвертый матч подряд. Команда лидирует в Западной конференции, а СКА потерпел третье поражение подряд и занимает седьмую строчку. Команды встретятся еще раз 21 января в Петербурге.