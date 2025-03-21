Петербург готовится к старту работы площадки ОЭЗ в Шушарах

В Санкт-Петербурге началась подготовка к запуску новой площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) «Шушары».

За 75 млн рублей объявлен тендер на проектирование и инженерные изыскания научно-производственного центра площадью не менее 18 тысяч квадратных метров, пишет «Деловой квартал — Санкт-Петербург» .

Здание будет включать офисные и производственные помещения, автономные блоки для резидентов, а также инфраструктуру для маломобильных граждан.

Проект предусматривает современные инженерные сети, фасадное оформление и возможность чистовой отделки части помещений.

Завершение строительства инфраструктуры запланировано к 2028 году. Как ранее отмечал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, курирующий ОЭЗ, создание площадок «Шушары» и «Парнас» в составе экономической зоны расширит научно-технический и промышленный потенциал города.